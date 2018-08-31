زار المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الدولة الإيطالي، اليوم الجمعة، القاضي جابرييل كارلوتي، الأمين العام المساعد، والقاضية جوليا فيراري، والسفير روكو كانجيلوسي، مستشار التعاون الدولي.

وأكد مجلس الدولة خلال بيان صحفي له اليوم، أنه حضر اللقاء السفير هشام بدر، سفير مصر بروما، والمستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية، وعضو الوفد المصري.

وتناول اللقاء عرض تجربتي لمجلسي الدولة بجمهورية مصر العربية، وإيطاليا، واختصاصاتهما، ووضع الإطار العام للتعاون بين مجلسي الدولة المصري والإيطالي، فضلاً عن سبل التعاون في مجال القضاء الإداري لدول البحر الأبيض المتوسط.

ووجة المستشار أحمد أبوالعزم الدعوة لرئيس مجلس الدولة الإيطالي المزمع تعيينه في سبتمبر المقبل، لزيارة مجلس الدولة المصري، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي الدولة المصري والإيطالي في أكتوبر المقبل.

كما دعاه لحضور مؤتمر عالمي عن الانتخابات تحت عنوان التصويت في الانتخابات بين الحق والواجب، وذلك بحضور عدد من الدول الأوربية والعربية والأفريقية، والمنظمات الانتخابية الدولية المزمع عقده يومي 8، 9، أكتوبر المقبل.

ورحب الجانب الإيطالي بالمشاركة في المؤتمر وتوقيع بروتوكول التعاون على هامش المؤتمر.