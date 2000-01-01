استمرار ليفربول وتعطل السيتي وكارثة اليونايتد

حصاد الجولة الثالثة من البريميرليج وتقديم الجولة الرابعة.

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الدورى الانجليزى الممتاز فى نسخته الـ27، بتحقيق الفوز فى أغلب اللقاءات وفرضت نتيجة التعادل على ثلاث لقاءات فقط لقاءين بالتعادل الإيجابى وواحد تعادل سلبى، وشهدت هذه الجولة تسجيل 29 هدف فقط.

بدأت الجولة باجبار فريق "وولفرهامبتون" على اقتسام النقاط مع البطل "مانشستر سيتي"، وفاجئ لاعبو المدرب البرتغالى نانو سانتو ضيوفهم بالتقدم عبر الإيفوارى ويلى بولى فى الدقيقة(57)، لكن السيتيزين أدركوا التعادل فى الدقيقة (69)عبر المدافع الفرنسى إيميريك لابورت، خاض المضيف اللقاء بانضباط كبير معتمدا على إغلاق المساحات بدءا من وسط الملعب والارتداد فى هجمات سريعة شكلت خطورة واضحة، وبدلك أصبح رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا 7 نقاط بعد فوزين وتعادل فيما تضاعف رصيد وولفرهامبتون من نقطة واحدة إلى نقطتين.

أرسنال يخطف فوزه الأول فى الدورى الإنجليزى الممتاز بعد أن خرج بفوز صعب على مضيفه وست هام يونايتد بعد فوزه الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدف،الأهداف سجلت أولا عن طريق وست هام يونايتد من النمساوى آرناوتوفيتش فى الدقيقة(25) وعادل الظهير الأيسر للارسنال ناتشو مونريال فى الدقيقة(30)وسجل الثانى عيسى ديوب خطأ فى مرمى فريقه فى الدقيقة (70) وأكد البديل دانى ويلبيك فوز أرسنال بالهدف الثالث، وفى نفس التوقيت فى مباراة بورنموث و إيفرتون تنتهى بالتعادل هدفين مقابل هدفين وشهدت المباراة بطاقتين حمراوين، وخسر ساوثمبتون أمام ليستر سيتى بهدف لراين برتراند فى الدقيقة(52) مقابل هدفين لريماراى غراى فى الدقيقة(56) وهارى ماغواير فى الدقيقة(92)، مستفيدا من النقص العددى فى صفوف صاحب الأرض.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون بهدف وحيد دون رد سجله اللاعب المصري"موصلاح" بعد أن تابع بيسراه فى الشباك فى صناعة البرازيلى روبرتو فيرمينو فى الدقيقة(23)، واستفاد ليفربول الساعى إلى القب أول مرة منذ1990، من تعادل مانشستر سيتى مع وولفرهامبتون واعتلى الصدارة بعد أن حقق فوزه الثالث تواليا رافعا رصيده إلى9 نقاط ومتقدما بفارق نقطتين على السيتى.

واتفورد يتخطى كريستال بالاس بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وسجل الأرجنتينى روبرتو بيرييرا فى الدقيقة(53)واليونانى جوزيه هوليباس فى الدقيقة(71)ثنائية واتفورد، فيما أحرز ويلفريد زاها الهدف الوحيد لبالاس فى الدقيقة(78)، وهذا الفوز الثالث لواتفورد ب9نقاط مقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة3فقط، فاز فولهام أول فوز له فى البريميرليج بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين ليقتنص أول ثلاث نقاط فى البريميرليج.

تشيلسى يواصل النجاح مع سارى بعد فوزه الثالث تواليا فى الدورى الانجليزى الممتاز وذلك على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، الهدف الأول جاء من ركلة جزاء فى الدقيقة(72)عن طريق إدين هازارد وسجل الهدف الثانى يلدين فى نفسه خطأ فى مرمى فريقه فى الدقيقة(87)بعد أن سددها الإسبانى ماركوس ألونسو، وسجل الهدف الوحيد لنيوكاسل يونايتد عبر كرة رأسية من الإسبانى خوسيلو فى الدقيقة (83).

اختتمت الجولة بقمة الجولة بالمباراة التى أقيمت على ملعب الاولدترافورد مابين اليونايتد وتوتنهام، توتنهام بعقد وضع مورينهو مع مانشستر يونايتد، عقد توتنهام وضع مورينهو المان يونايتد عندما غلبه بالثلاثة، ازدادت وضعية مانشستر يونايتد مع مدربه البرتغالى جوزيه مورينهو تعقيدا عقب الخسارة بثلاثة أهداف دون رد، لم تعكس النتيجة واقع المباراة فى ظل الأداء الجيد الذى ظهر عليه المان يونايتد وتحديدا فى الشوط الأول، لكن الخسارة ستزيد الضغوط فى وضع مورينهو المهدد بالاقالة بحسب الصحف البريطانية، أهدر مانشستر يونايتد أكثر من فرصة هدف محقق فى الشوط الأول خاصة مهاجمة البلجيكى روميلو لوكاكو، كما ارتكب مدافعيه العديد من الأخطاء الفادحة، افتتح هارى كين التسجيل بعد5دقائق من بداية الشوط الثانى ثم أضاف البرازيلى لوكاس مورا الهدف الثانى بعدها بدقيقتين من هجمة مرتدة، وأضاع لينغارد والفرنسى بول بوغبا ولوكاكو فرص جديدة لتذليل الفارق على الأقل، قبل أن يضيف مورا الهدف الثالث وينهى المباراة فعليا فى الدقيقة(84)، وفاز المان اليونايتد فى الجولة الأولى على ليستر سيتى ثم خسر من برايتون وتوتنهام تواليا، بينما انتصر الفائز فى مباراته الثالثة تواليا.

مباريات الجولة القادمة :(الجولة الرابعة)

مباريات السبت الممتاز:

1_ليستر سيتى سيستضيف ليفربول على ملعب كينغ باور.

2_برايتون سيستضيف فولهام على ملعب فالمر.

3_تشيلسى سيستضيف بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج.

4_كريستال بالاس سيستضيف ساوثهامبتون على ملعب سيلهرست بارك.

5_وست هام يونايتد سيستضيف وولفرهامبتون على ملعب لندن.

6_إيفرتون سيستضيف هيديرسفيلد على ملعب غوديسون بارك.

7_ مانشستر سيتى سيستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد.

مباريات الأحد الممتاز:

8_كارديف سيتى سيستضيف أرسنال على ملعب كارديف سيتى.

9_بيرنلى سيستضيف مانشستر يونايتد على ملعب تورف مور.

10_واتفورد سيستضيف توتنهام على ملعب فيكارج رود.