قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك تعاون وتكاتف كبير للقضاء على قوائم الانتظار، والتخفيف من معاناة الكثير من المواطنين البسطاء، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في القضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أنه من يوم 6 يوليو وحتى اليوم في أقل من شهرين نجحنا في علاج 5816 حالة من قوائم الانتظار منهم 433 حالة قلب مفتوح، و2992 حالة "قسطرة قلب"، و200 حالة تغيير مفاصل، و83 حالة جراحات أورام.