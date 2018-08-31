دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم، الحكومة السورية لأن يأخذ في الحسبان مصير أكثر من مليون طفل في محافظة إدلب، التي يعتزم شنّ هجوم عسكري كبير لاستعادتها، داعيةً إيّاه بالخصوص لعدم تحميل أطفال المقاتلين وزر آبائهم.

وقال مانويل فونتين، مدير العمليات في اليونيسف لوكالة فرانس برس، إن "أكثر ما يقلقنا هو أنّه في خضمّ الخطاب العسكري الطاغي في الوقت الراهن، لدينا انطباع بأنّنا ننسى أن هناك أكثر من مليون طفل يعيشون في هذه المنطقة، وبأننا ننسى الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء الأطفال".

وأضاف فونتين، الذي عاد لتوّه من سوريا حيث زار دمشق وحمص وحلب ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى إدلب، إنه قلق بالخصوص على مصير أطفال مقاتلي فصائل المعارضة في إدلب.

وقال "أعتقد أن هناك خطراً بأن يصبحوا ضحايا بصورة مضاعفة": من جهة بسبب الهجوم العسكري المحتمل والذي ستتعرض فيه حياتهم للخطر، ومن جهة ثانية لأن هناك خطراً بأن يتم "الربط بينهم وبين بما فعله آباؤهم".