عرضت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي ضمن حملة "أنا ضد التنمر".

وقال حلمي عبر الفيديو، "أنا شخصيًا تعرضت للتنمر، اتقالي أنت دمك تقيل أنت ودانك (مطرطقة)، والحقيقة في الأول الحاجات دي ضايقتني، مش عايز أقول إنها أثرت في ثقتي بنفسي، لا، أنا حتى مكنتش فاهم وقتها يعني إيه الثقة بالنفس".

وأضاف: "لما بصيت حواليا الحاجة الوحيدة اللي صح إن وداني مطرطقة شوية.. خلقة ربنا.. أصريت حولت كل الكلام اللي كان بيجيني في محاولة إنه يهدني لطاقة ولقدرة ولقوة ولصلابة.. وإني أثبت لنفسي أولا إن الكلام دا مش فيا، واللي اتهموني بيه أو قالوه عليا إن الكلام دا مش حقيقي.. لكن الحاجة الوحيدة اللي مقدرتش أغيرها هي وداني بس أنا حولتها لعلامة مميزة".

وتابع "أوعى حد يأثر فيك.. ثق بنفسك.. كمان عايز أوجه رسالة لكل أب وكل أم إنك تصاحب ابنك وبنتك لأنه في الوقت دا مهم جدًا أن الطفل يحكي اللي اتقاله واللي حصله سواء في المدرسة أو النادي".

واختتم الفيديو قائلًا: "أنا اتعرضت للتنمر.. أنا ضد التنمر.. كلنا لازم نكون ضد التنمر".