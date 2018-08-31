عقدت الفنانة ناهد السباعي قرانها على رجل الأعمال محمد عبدربه، مساء اليوم، داخل باحة مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور عدد من زملائها داخل الوسط الفني، أبرزهم الراقصة دينا، وداليا البحيري، وخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي.

وعلمت "الوطن" أن المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة العروس، تولت مهمة دعوة الحضور لعقد القران منذ 10 أيام، وأبلغتهم بأن حفل الزفاف سيكون في مدينة العين السخنة، الجمعة المقبل، رغبة من ابنتها في فرض سياج من السرية على حفل الزفاف، واقتصار الحضور على المدعوين فقط بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تقضي ناهد شهر العسل مع زوجها خارج مصر.