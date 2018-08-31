كشف اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، عن أن الهدف من استحداث إدارة جديدة تابعة للشركة تحت مسمي "إدارة مكافحة القوارض والحشرات والفئران"، تطهير جميع عربات القطارات التي تعمل على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن الشركة اعتمدت أسلوب جديد فى تطهير القطارات من الفئران والحشرات، وذلك من خلال عدم تطهيرها فى الورش فقط قبل أو بعد القيام برحلاتها، منوها على أن النظام الجديد سيعتمد لأول مرة على تطهير القطارات أيضا خلال رحلاتها.

وقال حتاتة، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيجري تخصيص مشرف نظافة بكل قطار للإبلاغ عن وجود فئران أو حشرات والإبلاغ عنها ليصعود عامل تابع لإدارة مكافحة القوارض في أقرب محطة يمر عليها القطار، حتى يتم تعقيمه ومكافحته، حفاظا على أمن وسلامة الركاب.

وأوضح حتاتة، أن الشركة بدأت في تعقيم عربات القطارات وتنظيفها، استعدادا للعام الدراسي الجديد والذي من المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيجري تعقيم نحو 200 عربة قطار يوميا، للقضاء على الحشرات والفئران.