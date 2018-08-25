أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اعتذارها للركاب، عن تأخير بعض القطارات، نظرا لوجود "تهديات" في مواقع متفرقة على طول شبكة السكك الحديدية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تقوم بها الهيئة، للارتقاء بمنظومة السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، والتى تتمثل في الإحلال والتجديد الجاري في معظم عناصرها، فضلاً عن تطبيق إجراءات السلامة والأمان، لتصب جميعها في مصلحة الركاب، والتي تتضمن تحديث البنية الأساسية من "سكك وإشارات ومحطات" وما ينتج عنها وجود "تهديات" للقطارات في مواقع العمل.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أنهم يقومون حاليا بتطوير منظومة كهربة الإشارات وتحويلها من النظام الكهروميكانيكي إلى الإليكتروني الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، ويؤدى ذلك إلى تأخير لبعض القطارات، نتيجة الـ"تهديات"، لحين الانتهاء من تحديث هذا النظام على الخطوط الطوالى، مشيرا إلى أن متوسط التأخيرات على خط "القاهرة- الإسكندرية" 25 دقيقة، مقابل 50 دقيقة على خط "القاهرة- أسوان".