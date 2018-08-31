كشف الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري، عن أن الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في عقد بروتوكولات مع المحافظين، التي تقع على امتداد نهر النيل، وذلك لعمل معديات جديدة غير المتهالكة القديمة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على نقل أكبر عدد من المواطنين والبضائع عبر الأتوبيسات النهرية، وذلك لتخفيف الزحام على الطرق.

وقال "محمد" لـ"الوطن"، إن هناك اقتراح من الهيئة سيتم عرضه على المحافظين بمحافظات "القاهرة- بنى سويف - المنيا"، وذلك لإنشاء مرسى نهري وخط نهري، بتواجد العديد من الأتوبيسات النهرية، لنقل الركاب عبر نهر النيل من "القاهرة" إلى بني سويف مرورا بالمنيا، لتخفيف الضغط على السكة الحديد في المناسبات، موضحا أن هذا الخط سيكون مرحلة أولى.

أكد رئيس هيئة النقل النهري، أن الهيئة بدأت الأستعدادات النهايئة للعام الدراسي الجديد، والذى من المنتظر أن يبدأ فى 22 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى إنه سيقوم الفترة المقبلة بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على المراسي النيلية، للتأكد من صحة التراخيص، وأيضا التأكد من إجراءات الصيانات الشاملة والعاجلة والبسيطة، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة على المراكب والعائمات النيلية، حفاظا على أمن وسلامة الركاب، لافتا إلى أنه فى حال وجود مراكب تعمل دون ترخيص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها فورا.

وأوضح "محمد"، بأن الهيئة ستقوم بفحص عدد كبير من المراكب النيلية التى تنقل ركابا، للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، مضيفا أنه تم إصدار تعليمات للقائمين على العمل بالمراسي النيلية بمنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة بها، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.