وصل اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا الجديد، مساء اليوم إلى مبني ديوان عام المحافظة، لتولي منصبه الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته وتعيينه محافظا للمنيا.

كان في استقبال المحافظ محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء المدن والمراكز بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام، حيث حرص المحافظ على مصافحة جميع المتواجدين.