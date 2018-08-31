نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات المصرية، مساء اليوم، الدكتور زين العابدين أبو خضرة، أمين قطاع الآداب، وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق.