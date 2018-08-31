أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، وفاة 3 حالات من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 63.

وأشار "مجاهد" أن الحالة الاولى لحاج يدعى محمد محمود عبدالوهاب عبداللطيف، 52 سنة، من محافظة الشرقية، توفي بمكة المكرمة، ويتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى مصطفى مصطفى موسى شلبي، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج الفرادى، لافتًا إلى أنه توفي بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبدالنبي أحمد شريف، 65 سنة، من محافظة الجيزة، ويتبع حج القرعة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالات توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.