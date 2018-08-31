قال اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا الجديد، إنه سيعمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة، وكذلك تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وجه بها خلال اجتماعه بالمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية.

وأضاف المحافظ أن السيسي وجه ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن مشاكل المواطن المنياوي "هي شغله الشاغل"، ويأتي في مقدمتها توفير فرص عمل للشباب من خلال استغلال الميزات التنافسية في المحافظة، وتحويلها إلى فرص استثمارية.

وأشار إلى أن المنيا من المحافظات الكبرى والمهمة في مصر، وتضم تعداد سكاني كبير يتخطى الـ6 ملايين مواطن، قائلًا: "أعلم حجم المسؤولية التي أنا بصدد توليها، وبها الكثير من الملفات التي سأعمل على دراستها تفصيليًا خلال الأيام المقبلة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والاستفادة من الإمكانات الموجودة كافة".

وأكد قاسم، حرصه على الاستماع إلى مشكلات المواطنين، والتواصل المستمر معهم، وتحسين الحياة المعيشية مع الاهتمام بالمرافق الخدمية كافة، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة الغلاء والاحتكار وتقديم أفضل الحلول للمشاكل.

وأوضح المحافظ الجديد، أن المرحلة المقبلة تشهد تكثيف إزالة التعديات على نهر النيل، ومراقبة الأعمال كافة التي قد تؤدي إلى تلويثه، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجري النهر نظيفًا ونقيًا وأثر ذلك على صحتهم وصحة أبنائهم والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تطوير أداء الجهاز الإداري بالمحافظة، والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب.

وأضاف المحافظ، أنه سيعمل على تنفيذ برنامج متكامل لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، والانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية المحددة.