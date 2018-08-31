تعرف على الشركة الصينية المنفذة للمشروع "السكني" بالعاصمة الإدارية

قال وانج تشى، المدير العام التنفيذى لشركة CSCEC الصينية، إن مشروع المنطقة السكنية هو أحد مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل مساكن فائقة الجودة وأماكن خدمية وأخرى مكتبية على مساحة 1.7 مليون متر مربع.

ووفقا لتقرير أوردته شبكة "CGTN" الصينية، فإن الصين تنفذ عددا كبيرا من المشروعات العملاقة في إفريقيا، من هذه المشاريع بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تتولى أعمال الإنشاءات والبناء بها شركة CSCEC الصينية وهى من الشركات الرائدة في هذا المجال.

تستعرض "الوطن" معلومات عن شركة CSCEC الصينية:

- تأسست شركة China State Construction Engineering Corporation المحدودة "CSCEC"، رسميا في 10 ديسمبر 2007ـ وهي عبارة عن مجموعة شركات عالمية وهي، شركة China State Construction Engineering Corp (CSCEC) ، China National مؤسسة البترول (CNPC) ، مجموعة باوستيل المحدودة وشركة Sinochem، وتم إدراج شركة China Construction بنجاح في بورصة شنغهاي في 29 يوليو 2009.

- وورثت الصين للبناء جميع الأصول الراسخة وثقافة الشركات من CSCEC، مع أعمالها التي تغطي بناء المساكن، والتعاقد الدولي، والتطوير العقاري والاستثمار، وبناء البنية التحتية والاستثمار، والتنقيب والتصميم.

- شركة China Construction هي أكبر شركة في الصين في مجال التشييد والعقارات وأكبر مقاول أعمال البناء، فهي أكبر شركة إنشاءات في البلدان النامية وأكبر شركة لبناء المساكن في العالم، وتتصدر الريادة في أعمال المقاولات الدولية في الصين.

- تعد شركة China Construction واحدة من أكثر الشركات التى تتمتع بأطول سجل في العمليات المتخصصة والإدارة الموجهة للسوق.

- هي مؤسسة البناء الوحيدة في الصين المعتمدة لثلاث درجات عليا مؤهلات للتعاقد العام لأعمال البناء والأشغال العامة البلدية وأعمال الطرق السريعة، بالإضافة إلى مؤهلات "1 + 4" ومؤهل الدرجة الأولى للتصميم الهندسي لصناعة البناء.

- بحلول نهاية عام 2013، فازت الشركة بـ 60 جائزة حكومية للتقدم العلمي والتكنولوجي و45 جائزة Tien-yow Jeme للهندسة المدنية، وتمتلك 141 من طرق البناء الوطنية و4396 براءة اختراع مخولة، منها 333 براءة الاختراع، ومن الإنجازات الأخرى التي تحققت، مثل تجميع 57 معيارًا وطنيًا وصناعيًا، وتنظيم الفحص وقبول 64 مشروعا للترويج الفني، والقيام بـ 108 مهام بحث علمي وطني مدعومة من الدولة بصندوق يصل إلى حوالي 520 مليون يورو.

- تأسست شركة China Construction في الأسواق المحلية والدولية ، وتعمل في أكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم، وفي الصين تنتشر أعمالها في جميع أنحاء الإقليم باستثناء تايوان، وتغطي الأعمال الرئيسية للشركة مجالات مثل البناء والتعاقد الدولي.

- أنجزت شركة China Construction عددا كبيرا من المشاريع تمثل في المكاتب والمطارات والفنادق والأعمال التعليمية والمرافق الرياضية والإسكان والأشغال الطبية والسفارات والأعمال الصناعية والدفاع الوطني والأعمال العسكرية والتطوير العقاري والاستثمار، والبنية التحتية والاستثمار، والتنقيب والتصميم، وكلها في موقع الريادة في مجالاتها الخاص بناء المباني، وفي المقاولات الدولية ، تعد شركة China Construction أكبر شركة مقاولات دولية وأول شركة تقوم بالتعاقد الدولي في الصين، على مدى أكثر من 30 عامًا، حققت الشركة ، بحلول نهاية عام 2013 إجمالي قيمة عقودها في الأعمال الخارجية 80.7 مليار دولار أمريكي وبلغ إجمالي المبيعات 52.4 مليار دولار أمريكي.

- وفي تطوير البنية التحتية والبناء، تعد شركة China Construction هي الشركة المبتدئة، وقامت الشركة بعدد من مشاريع البنية التحتية ذات التأثير الواسع في الداخل والخارج بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ ومحطات توليد الكهرباء.

- في مجال التصميم والتنقيب، تعد شركة China Construction واحدة من أكبر المجموعات المتكاملة التي تعمل في مجال التصميم المعماري والتخطيط العمراني وتنقيب المشاريع وتصميم أعمال المرافق العامة، في عام 2009، أعادت تشاينا كونستركشن هيكلة سبعة من فروعها في مجال التنقيب والتصميم، وأنشأت شركة الصين للتصميم الهندسي لمجموعة التصميم المحدودة (China Construction Design).