تلقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة من سكرتير عام المحافظة وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ورجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ وممثلي مشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال زيارته للمحافظة، لاستقبال أول فوج من حجاج القرعة بميناء نويبع وافتتاح تطوير منفذ طابا البري.

وألقى اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، كلمة هنأ فيها المحافظ بتجديد الثقة وقدم الشكر للقيادة السياسية لتجديد الثقة في اللواء خالد فودة، لاستكمال مسيرة التنمية على أرض المحافظة.

شكر فودة جميع العاملين بالجهاز التنفيذي، وأشاد بدورهم الفعال في المساهمة الفعاله فيما تحقق من إنجازات علي أرض جنوب سيناء، وقدم الشكر لرجال الأمن ولوزير النقل لتحمله مشاق السفر وزيارة المحافظة من أجل متابعة الأعمال الخاصة بالطرق، وميناء نويبع الذي تكلف تطويره 350 مليون جنيه ومحطة تبادل الحاويات بتكلفة 450 مليون دولار.

حضر اللقاء اللواء ٱحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة الحكمدار واللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي، ومدير شرطة السياحة بشرم الشيخ، ومدير إدارة المرور بالمحافظة ورؤساء القطاعات بمدينة شرم الشيخ.