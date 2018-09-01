استطلاع رأي: 60% من الأمريكيين يرغبون في عزل ترامب

أفاد استطلاع رأي نُشر، الجمعة، بأنّ 60% من الأمريكيّين لا يُوافقون على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبأنّ نصفهم تقريبًا يؤيّدون فكرة عزله.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز"، فإنّ 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض.

وشمل الاستطلاع الجديد 1003 أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين 26 و29 أغسطس، واعتبر 49% من المستطلعين أنّ الكونجرس يجب أن يُطلق عمليّةً لعزل ترامب، بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.

وعبّر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنّ الرئيس الأميركي عرقل سير العدالة بمحاولته التدخّل في التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص، روبرت مولر، حول وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة "ترامب" الانتخابية.

وفي المقابل اعتبر 35% من الأميركيّين أنّ الرئيس لم يسع إلى التدخّل في هذا التحقيق، وقال 63% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم "يدعمون التحقيق الذي يُجريه "مولر"، بينما أبدى 29% معارضتهم له".

وبحسب "سكاي نيوز" وفقًا للاستطلاع نفسه، فإنّ الأرقام أفضل بالنسبة إلى ترامب في ما يتعلّق بالاقتصاد، ذلك أنّ 45% من المستطلعين يؤيدون إدارته للاقتصاد و45% لا يؤيّدونها.

وتختلف شعبية الرئيس الجمهوري بشكل كبير حسب التوجهات السياسية: "78% من الجمهوريين يوافقون على أدائه، في حين يُعارضه 93% من الديمقراطيين و59% من المستقلين".