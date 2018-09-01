يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد قليل، أعمال تطوير ميناء طابا البرىي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، حيث انتهت الوزارة من إعادة تطويره على مساحة 27000 متر مربع.

وقال عرفات إن تطوير الميناء يأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية، وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية في محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن "شرم الشيخ- دهب– نويبع".

كما سيقوم وزير النقل، بإستقبال أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، عبر الخط الملاحي "نويبع- العقبة"، وذلك بميناء نويبع البحري.