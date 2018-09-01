أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن عدد الإصابات في حريق طائرة "بوينغ 737" بعد الهبوط في سوتشي، ارتفع إلى 18 شخصا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بخصوص حادث الطائرة في مطار مدينة سوتشي، فقد أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، ثلاثة منهم أطفال، وليس هناك قتلى، حتى الآن.

وكان المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في إقليم "كراسنودار"، أعلن أن ركاب وأفراد طاقم الطائرة، تم إجلاءهم إلي مسافة آمنة.

وجاء في البيان: "كان علي متن الطائرة 166 راكبا وأفراد الطاقم، ونفذت عمليات الإجلاء وقد توجه إلي المكان جميع خدمات الطوارئ، وشاركت في إخماد النار خمس آليات، بحسب وكالة "إرنا".

وقد أعلنت شركة الطيران "أوتاير"، في وقت لاحق، أنه كان علي متن الطائرة "بوينغ 737"، التي اشتعلت فيها النيران بعد الهبوط في سوتشي، 164 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وليس هناك ضحايا.