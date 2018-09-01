قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع أول أيام شهر سبتمبر ما زال الاستقرار يسود حالة الطقس، وما زلنا متأثرين بالكتلة الهوائية التي تمر على البحر المتوسط وتحمل كميات كبيرة من بخار الماء، والتي تعمل على رفع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتمتد لبعض من محافظات شمال الصعيد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة ترتفع بين درجة ودرجتين، وتسجل القاهرة 36 و37 اليومين المقبلين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، ولكنها غير مؤثرة على حركة السيارات.

وتابع أن هناك نشاطا نسبيا للرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ما يثير الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، لافتا إلى أن حالة البحر الأحمر مرتفعة وهناك اضطراب في حالة الملاحة البحرية وأيضا خليج السويس، وحالة البحر المتوسط مستقرة وتسمح بأعمال الملاحة البحرية والصيد.