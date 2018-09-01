قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفیذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م٣/يوم، بمدينة شرق بورسعيد الجديدة، بتكلفة 35 مليون دينار كويتى (قرض الصندوق الكويتى)، وتخطت نسبة التنفيذ 20 %، موضحاً أن الطاقة الإجمالية للمحطة 250 ألف م3/يوم، لخدمة المدينة، والمنطقة الصناعية، والميناء.

وأوضح محمد وجدى حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد الجديدة، أنه تم الانتهاء من الأعمال المساحية للخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية، وجارٍ التصميم بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبدء فى أعمال التنفيذ.

وأضاف المهندس محمد وجدى حسين: جارٍ تنفيذ مرافق مشروع الإسكان الاجتماعى (طرق – مياه – صرف صحي – ري – كهرباء)، وتنفيذ الطريق الرئيسى بالحد الشرقي والجنوبي بطول 5 كم، بقيمة تعاقدية 415 مليون جنيه.