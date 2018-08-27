أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الممشى السياحي الترفيهي بمدينة العلمين الجديدة.

وقال إنه من المُقرر في سبتمبر 2019، البدء في تشغيل المرحلة الأولى من فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي جرى تنفيذه على مساحة إجمالية 62 فدانا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، في بيان، أمس، إنهاء وتشغيل مبنى مطعم التبة بإدارة عالمية لبنانية، وبمواصفات قياسية، مُزود بحمامات السباحة، وشواطئ مُجهزة للاستخدام، كما جرى تنفيذ الدور الرابع ببعض الأبراج بالمدينة.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الخوازيق و12 لبشة لـ15 برجا، وجاري حاليا دراسة إضافة 8 أبراج جديدة، ليصبح إجمالي الأبراج 23 برجا، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على شراء الوحدات الشاطئية من قبل المواطنين".

وأشار "عبدالغنى" إلى أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني بالمنطقة الترفيهية بلغت 80%، التي تقع على مساحة 160 ألف متر مربع، وتحتوي على 40 مبنى بأنشطة تجارية وخدمية مختلفة، و"هايبر ماركت".

وقال إنه جرى الانتهاء من 38 كم بالطريق الساحلي الدولي الجديد، من سيدي عبدالرحمن حتى تقاطع طريق وادي النطرون، وجاري الانتهاء من امتداد الطريق جنوب مارينا بطول 10 كم، ابتداء من بوابة 1 وحتى تقاطع طريق وادي النطرون، ووضع العلامات الإرشادية وحماية جوانب الطريق، وتخطت نسبة التنفيذ 60%، إضافة إلى أنه جاري تنفيذ كوبري أعلى السكة الحديد أمام سيدي عبدالرحمن.