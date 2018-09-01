قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه جرى زراعة 4474 فدان قطن موزعة بنطاق مراكز محافظة أسيوط، وحصاد 1232 فدان حتى الآن.

وأشار إلى أهمية تنمية زراعة القطن بالمحافظة، الذي يعد أجود أنواع الأقطان بالعالم لما لها من مردود اقتصادي للمزارع والدولة من خلال تذليل كافة العقبات أمام عمليات توريد محصول القطن وسرعة تسديد أسعار المحصول للمزارعين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بقطاع الزراعة ومحصول القطن بصفة خاصة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة من القطن هذا العام تمثلت في زراعة 40 فدان قطن بمركز القوصية و218 فدان بمركز منفلوط و1181 بمركز أسيوط و1150 فدان بمركز أبوتيج، و193 فدان بمركز صدفا و13 فدان بمركز الغنايم و716 فدان بمركز أبنوب و329 فدان بمركز الفتح و4 فدان بمركز ساحل سليم.

وأوضح سرور أن نسبة المساحة التي جرى جنيها من محصول القطن بلغت 1232 فدان بما يعادل 27.5 % من إجمالي النسبة المزروعة من محصول القطن بنطاق المحافظة، ويجري حصاد 910 فدان بمركز أسيوط و35 فدان بمركز أبوتيج و50 فدان بمركز صدفا و150 فدان بمركز أبنوب و85 فدان بمركز الفتح و2 فدان بمركز ساحل سليم.

وأوضح أن سعر الضمان لقنطار القطن يبلغ 2500 جنيه، ويسلم المقابل المادي الخاص بالتوريد للمزارعين في حدود 72 ساعة بعد التوريد والوزن والفرز، حيث يجري تسليم القطن المحصود لمراكز التجميع بمراكز التجميع الصالحة لاستقبال الأقطان بمناطق "موشا" و"سلام" و"درنكة" و"المطيعة" بمركز أسيوط و"بني رافع" بمركز منفلوط و"الأطاولة" بمركز الفتح و"الدوير" بمركز صدفا و"بني سميع" و"النخيلة" بمركز أبوتيج و"بني محمديات" بمركز أبنوب.