تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، 24 رحلة جوية قادمة من مدينتي جدة والمدينة السعودية، على متنها 4556 حاجا، قادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الصالة الموسمية للحج والعمرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، تستقبل 11 رحلة جوية قادمة من مدينة جدة على متنها 1443 حاجا، إضافة إلى 13 رحلة على متنها 3113 حاجا، عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، بإجمالي 4556 حاجا، معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل وتضامن المؤسسة وقرعة تنازلات وترانزيت تورنتو والجزائر وعمل.

وخصصت سلطات المطار فرقا من العلاقات العامة وضباط الجوازات ومشرفى الحجر الصحى ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم .

كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، أقامت استعدادات خاصة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة، لإنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، فضلا عن الدفع بعدد زيادة من مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، إضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من البانرات الترحيبية أمام الصالة.