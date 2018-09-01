بحث سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى مع رئيس وزراء ولاية تورينجن الألمانية ومجموعة من رجال الأعمال بالولاية سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.

وزار السفير بدر عبد العاطي، ولاية تورينجن التي تقع في وسط ألمانيا، حيث التقى مع رئيس وزراء الولاية (بودو راميلو)، كما التقى مسؤولي منظمة تنمية تورينجن المعنية بدعم الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في الولاية، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المهتمين بالاستثمار في مصر في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الطاقة النظيفة والزراعة والإنتاج الحيواني وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والبناء وقطاع الرعاية الصحية وغيرها، فضلا عن تصنيع الالآت الخاصة بتقطيع الصخور حيث أبدى رئيس إحدى الشركات اهتمامه بفتح خط إنتاج في مصر.

وأكد رئيس وزراء ولايه تورينجن، ورجال الأعمال الألمان رغبتهم الجادة في دخول السوق المصرية والتعاون مع مصر في كافة القطاعات في ضوء المزايا المتعددة التي يزخر بها السوق المصرية.

وبحث عبد العاطي، مع المسؤول الألماني، سبل تعزيز العلاقات في مجال التعليم ولاسيما في مجال التعليم الجامعي من خلال التوصل إلى شراكات بين الجامعات الألمانية والمصرية من أجل مراقبة جودة العملية التعليمية بها واعتماد الشهادات العلمية التي ستمنحها الجامعات المصرية، بالإضافة إلى التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين.

وفي ضوء التجربة الألمانية الرائدة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، قام عبدالعاطي بجولة تفقدية بمركز أرفورد للتدريب المهني بولاية تورينجن لبحث سبل التعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.

ويعد مركز أرفورد من أبرز مراكز التدريب المهني الألمانية الخاصة التي تقدم التدريب العملي للعمال في القطاعات المختلفة بالتعاون مع الشركات الألمانية.

واستعرض رئيس مركز المعلومات بالمركز تاريخ نشأته وأنشطته وأقسامه فى مختلف المجالات والقطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعه السيارات والصناعات المعدنية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات والتبريد والتكييف وغيرها كما أبدى رغبته في التعاون مع مصر في مجال التدريب المهني والتعليم الفني سواء عبر تدريب المدربين أو تدريب الكوادر العاملة أو تقديم الدعم فيما يتعلق باداره وتجهيز مراكز التدريب المهني.