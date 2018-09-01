بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية الدورات التدريبية لإعداد قيادات الصف الثاني من العاملين بها، في إطار خطة شاملة أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان، لإعداد كوادر للصف الثاني من الفئة العمرية من 30 إلى 45 عاما، للدفع بقيادات شابة قادرة على تحمل المسؤولية واستكمال مسيرة التطوير تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقال الوزير إن هذه الخطوة الاستباقية من الوزارة لتحمل مسؤوليتها في الإسهام في خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الدولة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر علي تحقيق النمو المستدام والإدارة الرشيدة لموارد الدولة، مما يساعد على زيادة الناتج القومى ويحمى الجهاز الإداري بالدولة.

ومن جانبه أوضح ياسر سعيد مدير المديرية أن هذه الدورة تعتبر الأولى في مجال الحاسب الآلي وتتم بقاعة التدريب بالمديرية لشباب العاملين من الفئة العمرية من 30 إلى 45 عاما لإعداد صف ثان قادر على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن الدورة تشمل مقدمة عن الحاسب الآلي ومحتوياته، إعدادات الـBios، ومقدمة عن نظام التشغيل windows، وكيفية الحفاظ على البيانات والملفات من الفقد، فضلا عن كيفية تحميل برامج تشغيل الأجهزة الملحقة والطابعات، ومراجعة البرامج واستخراج البيانات وطباعة التقارير، ومقدمة عن الشبكات وانواعها وكيفية الربط ومشاركة الملفات "share"، والمشاكل والحلول وكيفية حماية البيانات من القراصنة.