وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولًا للتعاون مع كل من شركة سامكريت مصر وشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من المهندس محمود جمال الدين زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس شريف نظمي إسحاق العضو المنتدب لشركة سامكريت مصر، والمهندس سامح عبدالمنعم عطيه العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك لزيادة القيمة المضافة وصناعة المكونات في مجالات السكة الحديد والمنوريل والنقل البري، وزيادة القدرة التصديرية تدريجيًَا للمكونات والمنتج النهائي.

وجرى الاتفاق على دراسة احتياجات زيادة الطاقة الإنتاجية في عمليات تجميع عربات السكك الحديد والمونوريل، وتكوين تحالف للدخول في مناقصات بهدف إنشاء وتشغيل مشروعات القطار السريع "العلمين، السادس من أكتوبر، العاصمة الجديدة، العين السخنة"، ومشروعات المونوريل بين "مدينة نصر، العاصمة الجديدة، والجيزة، والسادس من أكتوبر".

وشهد الاجتماع، الاتفاق على التعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة لإنشاء المصانع والطاقات الصناعية الإضافية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التي تقوم الشركة بتنميتها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

وأكد المهندس محمود زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع الكيانات الصناعية لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة المحلية وتحقيق خطة الدولة في التنمية المستدامة.

كما أشاد مسؤولو شركة سامكريت مصر وشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة بالهيئة العربية للتصنيع وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والتصنيعية، موضحين أنها تتمتع بخبرات متميزة تمكنها من الالتزام الكامل بمعايير الجودة في المنتج والسعر المناسب وسرعة التنفيذ.