استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، إلى مرافعة دفاع المتهمة أمل عبدالفتاح في قضية "داعش الصعيد".

ودفع الدفاع بانتفاء أركان جريمتي إمداد موكلته الجماعة الإرهابية بالأسلحة وتسهيل سفر بعض المتهمين للخارج بركنيها المادي والمعنوي، كما دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات باطلة.

ووافق النائب العام على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.