قال المستشار مصطفى محمد خالد محافظ الأقصر، إن مهمته التي كلفه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هي خدمة المواطنين في مختلف المجالات وإنهاء كل الأزمات العالقة بالمرافق الحيوية، ثم العمل بكل جدية لرفع مستوى القطاع السياحي لضمان أكبر نجاح للموسم الشتوي الجديد.

وأضاف محافظ الأقصر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن خدمة المواطنين والعمل على إيجاد حلول لمشكلهم من أهم أولوياته، وكذلك العمل مع وزيرة السياحة والخبراء لعودة السياحة للتدفق مرة أخرى كسابق عهدها لأنها مصدر رزق لأهالي المحافظة.

وأكد أنه سيعمل جاهدا للانتهاء من تطوير المحافظة قبل بداية الموسم السياحي الجديد، وإنهاء طريق الكباش في موعده المحدد بنهاية العام والذي سيصبح أكبر ممشى أثري ويحول الأقصر لمتحف عالمي مفتوح، إذ إن طريق الكباش يربط بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك بطول 2.7 كيلومتر.

وطلب المحافظ الجديد، من أهالي الأقصر ومن كل الطوائف مساندته في مهمته التي كُلف من أجلها وهي العمل على النهوض بالمحافظة على مستوى النجوع والقرى والمراكز والمدن.