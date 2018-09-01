غادر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، القاهرة، صباح اليوم، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، يضم كل من المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، رجب سليم، بولس فهمي نواب رئيس المحكمة، متوجهًا إلى سول، تلبية للدعوة الموجهة من المحكمة الدستورية بجمهورية كوريا الجنوبية، للمشاركة في المؤتمر الدولي للقضاء الدستوري الذي تنظمه المحكمة بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إنشائها.

ومن المقرر أن يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي إحدى جلسات المؤتمر، كما يتقدم الوفد المصري ببحثين علميين حول موضوعات العدالة الدستورية والديمقراطية ضمن أعمال المؤتمر.