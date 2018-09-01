ضبطت وحدة المنافذ الآثرية بمطار برج العرب، بالتعاون مع وحدة الجمارك والأمن، 44 عملة معدنية آثرية ذهبية وفضية ترجع للعصر البيزنطي والإسلامي مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم.

وأوضح دكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، اليوم، أنه بعد المعاينة من قبل لجنة آثرية من الوزارة، تم التأكد من أثريتهم ومصادرتهم لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.

ومن ناحيته، قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الآثرية بالموانئ المصرية، إن العملات ترجع للعصر العباسي الفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني، ويتضح ذلك من بعض الصور والكتابات على العملات، وسيتم متابعة القضية بالنيابة المختصة واستصدار قرار بتسليمها لوزارة الآثار على ذمة القضية وحفظها بمخازن الوزارة لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية.