استقبل عدد كبير من أهالى محافظة البحر، اللواء أحمد عبدالله المحافظ، خلال وصوله إلى مطار الغردقة، للتعبير عن فرحتهم بتجديد الثقة له محافظا للإقليم.

وكان في استقبال المحافظ النائب أحمد أبوخليل، عضو البرلمان ومرافقية ووفد من أهالي "القصير وسفاجا والغردقة وباقى المدن والأوقاف والكنيسة".

ورفع الأهالى اللافتات التي تقدموا فيها بالشكر للقيادة السياسية على الاستجابة لرغبتهم وتجديد الثقة للمحافظ، لاستكمال ثورة التنمية على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر للأهالي على الحفاوة البالغة التي يتميز بها أبناء محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا، على ضرورة تضافر كل القوى الشعبية والتنفيذية من أجل تحقيق التنمية، مضيفًا، أن هذا الاستقبال يزيد من الاصرار على استكمال خطط النهوض بالمحافظة، في كافة القطاعات.

وكان اللواء أحمد عبدالله، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الخميس الماضي، محافظا للبحر الأحمر للسنة الـ6 على التوالي.