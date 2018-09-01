في أول نشاط له، استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ومعاونيه والوفد المرافق له، لبحث التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والأمن العام والشرطة، لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة بكل أحيائها والتصدي للمخالفات والتجاوزات والإشغالات وفرض القانون وتطبيقه بكل حزم

وفي نفس السياق، اجتمع عبدالعال مع قيادات المحافظة ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، للتعرف على خطط الإدارات والمعوقات التي تواجهها، مؤكدا على ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة، والتفاعل مع مشاكل المواطنين والعمل على حلها.