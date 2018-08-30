قال اللواء محمد ايمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية سابقا، انه راض عن فترة عملة طوال ٥ سنوات قضاها فى خدمة محافظة القاهرة،

قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية سابقًا، أنه راضٍ عن فترة عمله طوال 5 سنوات قضاها في خدمة محافظة القاهرة.

وأضاف لـ"الوطن" أنه ليس نادمًا على أي قرار أو عمل أداه خلال فترة عمله بالمحافظة، قائلًا: "بفضل الله شيلت شيلة تقيلة وتحملت وربنا وفقني في أمور كثيرة.

وأشار إلى أنه ساهم بشكل كبير في إنهاء أزمة مثلث ماسبيرو وإخلاء المنطقة تمهيدًا لتطويرها ونقل السكان إلى الأسمرات أو تعويضهم ماديًا، علاوة على المساهمة في إنهاء أزمات الباعة الجائلين ونقلهم من شارع 26 يوليو وطلعت حرب وخلافه، والعمل على تطوير الأسواق، ومعالجة أزمات العقارات الآيلة السقوط نقل عدد كبير من الأسر وتخصيص وحدات سكنية لهم من المحافظة.