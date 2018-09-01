شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم السبت، حملة أمنية، لمواجهه الخارجين على القانون وإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين وضبط قائدي السيارات والدراجات النارية المخالفين للسير بدون رخص القيادة أو التسيير بشوارع سمنود.

كان اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء عبداللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن بالغربية، واللواء محمد أنور الوروري، حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود والرائد إيهاب محرم، رئيس مباحث شرطة المرافق والإشغالات وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتكثيف الحملات الأمنيه بكافة قطاعات المديريه خاصه حملات جهاز شرطه مرافق الغربية.

كما وجهت حملة مكبرة، صباح اليوم، بقطاع المحله وسمنود أستهدفت مدينه سمنود، وأسفرت عن 85 محضرا أشغال طرق و2 عربة كارو و12 غرزه في الطريق العام و23 إعلان غير مرخص و36 حاجز حديدي و40 و85 حواجز حديدية، وخرسانية، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.