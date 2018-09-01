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جامعة الإسكندرية تستقبل "قنصوه" لتهنئته بمنصبه الجديد

جامعة الإسكندرية تستقبل "قنصوه" لتهنئته بمنصبه الجديد

محسن محي الدين يعود للمسرح مجددا في "كينج كونج"

محسن محي الدين يعود للمسرح مجددا في "كينج كونج"

وزير التعليم العالي يطلق مشروع بنك الموهبة المصري لاكتشاف الرياضيين

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السيسي يصدر قانون "الصحافة والإعلام".. و6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع

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