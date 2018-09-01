قال عادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تحقق في التراشق الإعلامي بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في برنامج "ملعب الزمالك" على قناة "الحدث اليوم"، وعبدالناصر زيدان مقدم برنامج كورة بلدنا على قناة "ltc".

وأوضح "ماهر"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن التحقيقات ستشمل المكالمات المسربة التي تم إذاعتها على موقع "يوتيوب"، وكانت موضوع مداخلة مرتضي منصور أمس ببرنامج "ملعب الزمالك" على قناة "الحدث اليوم" والذي يقدمه أحمد الشريف، بالإضافة إلى حلقة عبدالناصر زيدان التي أذيعت أمس الأول وهاجم فيها رئيس نادي الزمالك.

وأشار "ماهر"، إلى أن القرار الذي أصدره المجلس اليوم بخصوص وقف برنامجي "ملعب الزمالك" و"صح النوم"، تم الاتفاق عليه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنه متعلق بالتراشق بين أحمد الشريف، مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم" و"محمد الغيطي"، مقدم برنامج "صح النوم" على قناة "LTC"، مبينًا أن اللجنة رصدت مناوشات وسب وقذف بينهما، ما أدى إلى صدور القرار بوقفهما لمدة أسبوعين.