قام اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، صباح اليوم، بافتتاح 3 معارض لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضه في إطار مبادرة " كلنا واحد".

وافتتح اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، المعرض الأول الساعة العاشرة صباحا المقام أمام مرور حدائق الأهرام بمنطقة اللبيني بالهرم ثم توجه إلى المعرض الثاني بمدينة 6 أكتوبر واختتم الجولة بالمعرض الثالث بنادي النيل بجوار السفارة السعودية.

وشارك في الافتتاح، عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، والعميد وليد عبد الحي مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

واستعرض مدير أمن الجيزة محتويات المعارض من الأدوات المدرسية والحقائب والأحذية بأسعار مخفضة ووجه بتلبية كافة احتياجات المواطنين والسهولة في التعامل معهم وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

وكانت وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من أمس السبت ولمدة شهر بنسبة تخفيض تصل 30 %.