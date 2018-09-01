قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إن ماجرى خلال الأعوام السابقة من مشروعات للبنية التحتية هى النواة لمشروعات أكبر في المستقبل.

وأكد أنه يجرى إقامة مشروعات ضخمة تهدف في المقام الأول إلى توفير فرص عمل للشباب وأهالي المحافظة، وفتح أسواق سياحية جديدة.

وأكد المحافظ، خلال استقبال المهنئين من أهالي المحافظة بتجديد الثقة، على أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير كبير بالمحافظة، طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول العمل بجهد وقوة أكبر بمشاركة الأجهزة التنفيذية والشعبية لتحقيق الخدمات للمواطن فهو الهدف الأول في هذه المنظومة.

وكان عدد من المواطنين في استقبال المحافظ أمام ديوان عام المحافظة لتهنئته بتجديد الثقة واستقبلهم المحافظ، بقاعة الاجتماعات الكبرى للاستماع لهم ومشاركتهم كافة الاقتراحات حول الرؤية المستقبلية للمحافظة والمطالب التي يسعى دائما لتحقيقها.