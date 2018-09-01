كرم اللواء فؤاد عثمان، رئيس هيئة الموانئ البرية، الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بتقديم درع الهيئة لهما، على هامش افتتاح منفذ "طابا" بتكلفة 49 مليون جنيه.

كما قدم وزير النقل، هدية إلى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمناسبة تجديد الثقة له، وقائلاً: إن المحافظ يعمل بكل جهد من أجل تحقيق جميع مطالب المحافظة، والسبب الرئيسي في تطوير منفذ "طابا" البري.

وأكد أن اللواء خالد فوده، مكسب وإضافة لمحافظة جنوب سيناء، وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية طفرة تنموية بمجال تطوير المواني وكافة المجالات.

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