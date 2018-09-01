جاء خبر اعتذار الفانة صبا مبارك عن تقديم الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، بمثابة صدمة لمحبيها، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل بشكل عام على مدار الأجزاء الثلاثة التى بدأ عرض أولها في موسم رمضان 2012.

المسلسل من إخراج حسين شوكت، وتأليف باهر دويدار، الذي قام بتأليف الجزأين الأخيرين من العمل، قبل أن يعتذر عن كتابة الجزء الرابع، بسبب ارتباطه بأعمال أخرى.

وعُرض الجزأين الثاني والثالث في 2017، بعد اعتذار عدد من أعضاء فريق العمل، منهم "حورية فرغلي، وريهام أمين"، بالإضافة إلى المخرج الذي جرى استبداله بالمخرج مصطفى أبو سيف، الذى يقدم الجزء الرابع.

لم تكن صبا مبارك هي الفنانة الوحيدة التى اعتذرت عن تقديم جزء جديد لعمل حققت فيه نجاحا سابقا، ومن أبرز من أقدموا على تلك الخطوة، ما يلي:

- إيمى سمير غانم

بعد ما قدمت جزأين ناجحين من مسلسل "هبة رجل الغراب" المأخوذ عن مسلسل "Betty La Fae" Ugly Betty"، تفاجأ الجمهور باعتذارها عن تقديم الجزء الثالث من العمل، ليقع الاختيار على الفنانة ناهد السباعي لتقدم الجزأين الثالث والرابع، حيث تعرضت لهجوم وانتقادات بسبب ذلك.

- هانى سلامة

في الوقت الذى حقق فيه مسلسل "نصيبي وقسمتك" نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية، بسبب الطريقة المختلفة في مناقشة العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصة أن الأحداث تتناول موضوعات مختلفة بشكل منفصل متصل، وتدور أحداثه حول 15 موضوعا مختلفا، مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع.

وأعلن هاني سلامة، بعد ذلك، اعتذاره عن استكمال الجزء الثاني من المسلسل بسبب ارتباطه بأعمال أخرى، واعتمد الجزء الثاني على قصص مختلفة وبطولة نسائية.