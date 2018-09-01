قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن توسعات الصين الاقتصادية داخل مصر، ضرورية جدا، بالنسبة لهم، لأن الصين تسعى لتكوين تحالفات تجارية واقتصادية على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن مصر من أهم الدول، لأنها تتحكم في نقل البضائع عن طريق قناة السويس.

وأشار إلى أن الصين تعلم أن مصر هي بوابة الدخول لأفريقيا اقتصاديا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين فجر اليوم السبت، في زيارة تستغرق 4 أيام، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج وكبار المسؤولين، كما يشارك أيضا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقرر انعقاده يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري.

وغادر الرئيس السيسي القاهرة، الخميس، في جولة خارجية لعدد من الدول، بدأت بمملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين البحرينين، ثم توجه إلى الصين للمشاركة في منتدى "الصين-أفريقيا" بالعاصمة بكين، ويلتقي خلال الزيارة الرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وسيختتم جولته الخارجية بزيارة للعاصمة الأزوباكستانية طشقند.