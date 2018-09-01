تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر الجاري.

كانت وزارة المالية، قد أصدرت كتابا دوريا رقم (61) لسنة 2018 في شهر مايو الماضي أكدت فيه أنه بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017-2018 وقرب المناسبات الرسمية للدولة وتيسيرا على العاملين بالدولة تعلن وزارة المالية صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر في الخميس الموافق 20 سبتمبر الجاري.

كانت الحكومة، قد صرفت مرتبات وأجور العاملين عن شهر يونيو في 13 يونيو 2018، وكذلك مرتبات وأجور عن شهر يوليو في 17 من الشهر نفسه وأخيرا صرفت مرتبات وأجور عن شهر أغسطس في 16 من الشهر ذاته، تبكيرا عن الموعد الرسمي لصرف المرتبات والأجور الذي محدد له رسميا في الفترة من أيام 25 إلى 28 من كل شهر.

ويعمل بالجهاز الإداري للدولة حوالي 6 ملايين موظف بالدولة، ويتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.

الكتاب الدوري رقم 61 لسنة 2018: