عقد الدكتور عبد العظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري اجتماعا بمرافقة اللواء كريم أبو الخير، مستشار وزير النقل، مع ماهر عابدين، مدير إدارة الأملاك، وعدد من أعضاء الإدارة، بخصوص الرفع المساحي للأراضي الفضاء لعرضها للإيجار والاستثمار، ما يعود على الهيئة بزيادة مواردها المالية والحفاظ على أملاك الهيئة من التعديات.

وذكر سامي أبو المجد مدير المشروع، في بيان، أنه تم الانتهاء من عملية الرفع المساحي لتلك الأراضي، بالإضافة إلى أنه تمت الموافقة على طرح هذه الأراضي للايجار والاستثمار قريبا، مشيرا إلى أه سيتم طرح 700 متر تقريبا للأرض الفضاء بهويس المالح منطقة الإسكندرية، وسيتم طرح 11000 متر تقريبا للأرض الفضاء بهويس كم 101.

جاء ذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن الجهود الذاتية في تنمية الموارد المالية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لكل جهة تابعة للوزارة لتخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.