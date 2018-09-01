أعلنت جائزة نوبل للآداب البديلة، القائمة القصيرة للكتاب المرشحين لنيل الجائزة، بعد الانتهاء من تصويت الجمهور عبر موقعها الإلكتروني، ليلعن الفائز أو الفائزة يوم 14 أكتوبر 2018، ويتم تسليم الجائزة في مهرجان سيقام في العاشر من ديسمبر من نفس العام، حسب "البي بي سي".

والكتاب الأربعة التي أعلنتهم "الجائزة الجديدة" المقرر حلها ديسمبر المقبل، هم نيل جايمان، الكاتب البريطاني، وهاروكي موراكامي من اليابان، ماريز كوندي من غوادلوب، وكيم ثوي وهو كاتب كندي فيتنامي المولد.

وتعد جائزة نوبل البديلة، خطوة احتجاجية على قرار الأكاديمية السويدية، بحجب جائزة نوبل للآداب، هذا العام، بعد "الفضيحة الجنسية" التي طالتها، حيث قرر أكثر من 100 مثقف من السويد إطلاق الجائزة.

وكانت صحيفة "سفنسكا داجبلادت"، قالت عبر موقعها عبر موقع الإنترنت، أمس الأول، إن ثلاثة من أعضاء الأكاديمية السويدية، التي تحدد الفائز بجائزة "نوبل للأدب" سيعودون إلى الأكاديمية بعد أن انسحبوا احتجاجا على فضيحة جنسية، حسب موقع الكومبس السويدي الناطق بالعربية.

ونيل جيمان ولد في 10 نوفمبر 1960 ببورتشستر بإنجلترا . وهو كاتب بريطاني يكتب روايات وسيناريوهات القصص المصورة في الولايات المتحدة، ويشتهر بـ"ساندمان"، بالإضافة إلى "كورالين وستارست" كما كتب كتاب "الفن التشكيلي".

أما موراكاميوهو من مواليد 12 يناير 1949 تصدرت أعماله قوائم أفضل الكتب مبيعًا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي وترجمت إلى أكثر من 50 لغة، وحصل على عدة جوائز أدبية عالمية كما أن ماريز كوندي، تعد واحدة من أشهر الكتاب الكاريبيين وكتبت أكثر من 20 قصة.