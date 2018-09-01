تناول الإعلام العربي، على مدار الساعات الماضية، الممارسات الإعلامية لـ منال أغا، مُقدمة برنامج "مع منال أغا" عبر قناة "الحدث اليوم"، وذلك بعد الانتشار الواسع الذي حققته في الحلقة الأخيرة، التي تكلمت فيها عن الصعوبات التي يتعرض لها الإنسان في حياته، وافتقاده القدرة على التعامل معها، ليضطر في النهاية إلى الانتحار.

"أغا" ظهرت بآلة حادة على الهواء مباشرة، وجسدت مشهدا تمثيليا، بأنها تُقبل علي الانتحار، من خلال قطع شرايين اليد، قائلة إن المنتحر يعتقد بأن إقدامه على تلك الخطوة، يظن بأنه يقطع إحساسه بالمرارة، حيث أثارت المذيعة جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلك الواقعة لم تكن هي الأولى لـ"مذيعة الحدث اليوم"، حيث جسدت مشاهد تمثيلية عبر برنامجها، وأحدثت حالة من الجدل أيضًا، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي:

- تصنيع الاستروكس

ظهرت "أغا" خلال إحدى برامجها، مرتدية زي الطبيب، حيث صنعت مخدر "الاستروكس"، على الهواء مباشرة، وخلطت المكونات، من عشب البردقوش، ومجموعة من السوائل ذات الألوان الأحمر والأصفر والأزرق، بالإضافة إلى "تنر ومبيد حشري".

وقالت "أغا" إن ذلك المخدر، يتسبب في إحداث حالة من الهلاوس السمعية والبصرية، وبعض الكيميائيين يصنعونه في المعامل، قائلة: "مخدرات الفودو والاستروكس حديثة العهد على ممكلة الكيف عند المصريين، بجانب الحشيش والبانجو والترامادول التي هي مصنوعة داخل معامل التحاليل".

- قص الشعر

طالبت مذيعة "الحدث اليوم"، بالإعدام الفوري لجميع الإرهابيين الذين ارتكبوا عمليات إجرامية تجاه الشهداء، قائلة: "عاوزين حقوقهم"، ومع تأثرها بالحديث فجأة، أظهرت مقصا لتقصير شعرها على الهواء مباشرة،: "أنا زي أي ست صعيدية بتقص شعرها لحد ما تاخد تارها.. بقص شعري، وبقول إن رجالتك يا مصر رجالة بمعني الكلمة، وستاتها رجالة، وواقفين في كتف رجالة.. خلص الكلام".

- العنف ضد العنف

ظهرت "أغا" ويبدو على وجهها علامات العنف والضرب، وقالت في بداية الحلقة: "بعتذر عن هذا المشهد، وترددت في الظهور، لكن عزمت على المواجهة، فالزواج عبارة عن مودَّة ورحمة، والمناقشة بين زوجين لا تنتهي بالضرب والعنف والإهانة.

وبعد ذلك خرجت إلى فاصل إعلاني، لتعود دون أي علامات على وجهها، حيث قالت: "شكلي اللي ظهرت به ليس حقيقيًا، وموضوع العنف ضد المرأة ليس موضوعنا، موضوع الحلقة هو تغيير الحقائق، وأنا غيرت الحقيقة عن طريق المكياج الذي يستخدم في الخدع السينمائية".

- حرق الأعداء

زعمت الإعلامية، بأن أهالي بورسعيد، يحرقون أعدائهم من تجار دين وأهل الشر والإرهابيين، حيث أوضحت أنها ستشارك المواطنين احتفالاتهم بمناسبة شم النسيم، على الهواء مباشرة، لكن على الطريقة البورسعيدية.

وقالت "أغا": "مش هناكل فسيخ ورنجة، لكن هنحرق العدو الذي يطمس الأفكار والهوية، ويحرَّض على نشر الأكاذيب، ويستغل عقول الغلابة، حيث ظهرت بصورة مرسوم عليها معتز مطر، لتحرقها بالنيران،: "يا معتز يا بن حلمبوحة.. مين قالك تتجوز الدوحة".

- كائن فضائي

خلال "إنترو" إحدى حلقات برنامجها، تراجعت "أغا" بضع خطوات للخلف، بشكل مفاجئ، قائلة: "استغفر الله العظيم"، لتخرج القناة إلى فاصل إعلاني اضطراريًا، لتعود بعدها وتبدي اعتذارها للمشاهدين، حيث وجهت المخرج بإعادة المشهد مجددًا،: "أنا بطمنكم وإننا بخير.. كان فيه ضغط على التليفونات وقت الفاصل، بس كان فيه كائن فضائي دخل الاستديو علينا".

وأكدت أن هذا الفيديو ليس حقيقيًا، بينما أرادت السخرية من الأقاويل التي انتشرت آنذاك، بانتشار كائنات فضائية في مصر.