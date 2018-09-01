اعتبر عماد محسن، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بقطاع غزة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف دعمها بصورة كاملة "للأونروا" لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عدوانًا جديدًا على الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن أمريكا تقف خلف اليمين الصهيوني.

وأضاف "محسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، أن هذا القرار يجعل أمريكا ليست نزيهة ولن يقبل الشعب الفلسطيني وساطتها في الأزمة الفلسطينية، حيث إن هذا القرار يمنع فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: "أمريكا تتصرف برعونة أمام فلسطين، وأدارت ظهرها للقانون الدولي والإنساني، على المجتمع الدولي التصرف بعقل، ونشكر الدول العربية ومصر على دعم القضية الفلسطينية".