قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة "الإخوانط الإرهابية لا تسعى إلا لتخريب البلاد، ونشر الشائعات فيها، والتشكيك في مؤسساتها.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم: "الإخوان بيتكلموا على كل حاجة في البلد وبيكدبوا، ومحدش اتكلم فيه على أردوغان اللي خرب الاقتصاد التعركي وتسبب في انهيار قيمة الليرة التركية".

ووجه موسى، رسالة للمودعين في البنوك التركية، وقال: "اسحبوا أموالكم، لأن أردوغان سيؤممها".

وتابع: "الأسعار زادت، وأردوغان فرض الضرائب ومع ذلك لم يتكلم أي إخواني، وبيلم من الناس فلوس عشان يبني قصر جديد".