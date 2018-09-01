قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إننا نسعى للاستفادة من قدرات الشباب في خدمة المجتمع، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف نواحي معيشة المواطن حيث إن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والتي تنفذها الدولة في هذه الفترة.

وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية لـ"الوطن"، السعي من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وفي إطار القانون، لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية كالمواصلات ووسائل الانتقال، و التنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في هذا الشأن.

وأشار "عبد الجابر" إلى أن التعليم من الملفات الهامة التي سيعمل على تحقيق تقدم ملموس بها، وإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته، وتأهيله للمستقبل، بالإضافة إلى العمل على توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة له.

كما أكد محافظ بني سويف أن ملف خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، من أولى اهتماماته، والوقوف الدقيق على الميزات التنافسية لبنى سويف لتحويلها إلى فرص استثمارية وتحقيق العديد من العوائد على المواطن السويفي، ودعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تحقيق أفضل استغلال لها، وتطوير المحافظة من خلال مواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.

يشار إلى أن المستشار هاني عبد الجابر محمد إبراهيم من مواليد محافظة المنيا، وبدأ حياته بنيابة المنيا، ثم تدرج في المناصب القضائية إلى أن أصبح محاميا عاما لنيابات بني سويف، ووصل إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض. وشغل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عددا من المناصب الأخرى الهامة، حيث تم ندبه في عام 2015 مساعدا لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بالإضافة إلى فوزه بالتزكية برئاسة نادي القضاة بالمنيا في مارس 2018 .