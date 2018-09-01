نفت النقابة العامة للمهندسين إجرائها تحالفا مع إحدى الشركات لوساطة التأمين، كما جاء على لسان العضو المنتدب للشركة، في تصريح صحفي أول أمس.

وأضافت النقابة، في بيان لها، اليوم، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر.