قال الدكتور كمال جاد، محافظ الدقهلية، إن هناك ملفات على رأس أولوياته في المحافظة، فالدقهلية بها شركة لإعادة تدوير المخلفات، لكن المشكلة في جمع القمامة من المصدر، وسيتم العمل على التغلب على هذه المشكلة المرحلة المقبلة.

وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن أول شكوى وصلت إليه هي زيادة كثافة الطلاب بأحد مدارس المحافظة، وسيتم إعداد تقرير عن هذه المدرسة تمهيدًا لحل المشكلة.

وأشار إلى أنه يسعى لاستكمال نواقص المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما أن مدينة المنصورة بها كثافة مرورية كبيرة، لذلك سيعمل على تسيير الحركة المرورية وتجميل الحدائق المنصورة بشكل كبير لكي تعود عاصمة لدلتا مصر.