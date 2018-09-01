قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ الإجتماع بجامعة عين شمس، إنه لا بد من مواجهة مسببات انتشار جرائم العنف الأسري.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، باتت أمرًا مُلِّحًا، لأنها تساعد على انتشار بعض المحتويات المحرضة على العنف.

وتابعت: "أما الأفلام، فالعنف صار فيها مبالغًا، وأصبحنا نرى الدماء ورؤوسًا مفصولة عن أجسادها، وهو عكس ما درسناه تمامًا".

واختتمت: "خِفُّوا من أفلام محمد رمضان، إحنا طلعنا جيل على العنف والدم وكلمات تخيف الأسر".